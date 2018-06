Simplex poupou mais de mil milhões de euros

RTP06 Jun, 2018, 17:19 / atualizado em 06 Jun, 2018, 17:21 | País

“A verdadeira reforma do Estado são os 11 anos do Simplex”, começou por dizer o primeiro-ministro no discurso de apresentação do programa de 2018, que contempla 175 medidas que pretendem simplificar a relação entre o Estado e os cidadãos e empresas. António Costa considerou que a sustentabilidade de um Estado não passa pela redução de serviços ou de funcionários, mas sim com ações como as previstas no Simplex.







O chefe do executivo destacou, entre as medidas constantes do programa, a da parentalidade mais simples. Costa remeteu para um momento de uma anterior apresentação do Simplex em que levou um boneco de uma vaca com asas, dizendo que esta medida “é muito mais do que uma vaca voadora”.







A medida prevê que a Segurança Social, ao ter informação de que nasceu uma criança, através do Nascer Cidadão, junta a informação necessária e notifica o agregado familiar do subsídio a que tem direito, sem que os familiares se tenham de dirigir a uma repartição, juntar documentos para reclamar o seu direito.

Para António Costa, este é um novo paradigma da relação dos cidadãos com o Estado, em que a Administração não está à espera que o cidadão lhe vá pedir aquilo a que tem direito.







E Costa ilustrou isso mesmo com números, garantindo que o programa implicou uma poupança de 1.100 milhões de euros, correspondentes a 0,6% do PIB. Medidas que pouparam 490 mil horas de trabalho aos funcionários e burocracia aos cidadãos e empresas. O primeiro-ministro diz que 89 %das medidas de 2016 e mais de 80% das referentes a 2017 foram executadas.São, no total, 175 medidas. Entre elas, estão a fatura sem papel, que prevê acabar com a impressão, passando a utilizar somente um comprovativo eletrónico, um “cartão de cidadão” para os estrangeiros, o Qual@Escola, que visa disponibilizar aos cidadãos uma plataforma de informação georreferenciada que permite aos país ter acesso a informação sobre as escolas públicas da zona.O Simplex foi lançado em 2006, ou seja há 11 anos, como um programa nacional para a simplificação administrativa e modernização dos serviços públicos. Nesse tempo, foram concretizadas mais de 1.200 medidas.