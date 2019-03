Sindepor avança com greve de enfermeiros de 2 a 30 de abril

RTP13 Mar, 2019, 07:39 / atualizado em 13 Mar, 2019, 08:39 | País

Será uma paragem completa do trabalho, "abrangendo todos os turnos que comportam as 24 horas dos dias anunciados de forma ininterrupta" | Paulo Novais - Lusa

A greve dos enfermeiros, estabelece o pré-aviso do Sindepor publicado na imprensa desta quarta-feira, tem início às 8h00 do dia 2 de abril e acaba às 24h00 do dia 30.



Será uma paragem completa do trabalho, "abrangendo todos os turnos que comportam as 24 horas dos dias anunciados de forma ininterrupta".



O Sindepor sublinha que serão cumpridos os "serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis".

Na justificação dos motivos da greve, o Sindepor exige a continuidade das rondas negociais respeitantes ao diploma legal da carreira especial de enfermagem, a revisão/reestruturação da carreira, que o diploma legal seja aplicado a todas as instituições do setor público e "a todos os enfermeiros que nelas exercem, independentemente da tipologia do contrato".



Ainda segundo o pré-aviso, os serviços mínimos abrangem as situações de urgência nas unidades que funcionam 24 horas/dia, as unidades de cuidados intensivos, "os blocos operatórios (com exceção das cirurgias programadas e, portanto, atempadamente e devidamente justificadas como não adiáveis) ", os serviços de urgência, de hemodiálise e os tratamentos oncológicos.Quanto aos profissionais necessários para o cumprimento dos serviços de urgência, segundo o pré-aviso, "deve ser considerado como referência o número de profissionais de enfermagem igual ao turno da noite, designadamente no horário aprovado à data no anúncio da greve".

Além da revisão da carreira especial de enfermagem, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros defende a "justa e correta contagem dos pontos para efeito de descongelamento das progressões, a todos os enfermeiros, independentemente do vínculo", a "correta aplicação da legislação e pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas em funções e a admissão de mais profissionais.

Na área dos serviços oncológicos, estão igualmente abrangidos pelos serviços mínimos as intervenções cirúrgicas ou o início de tratamento não cirúrgico (radioterapia e quimioterapia) em doenças oncológicas diagnosticadas inicialmente classificadas como de nível de prioridade 4", as cirurgias em doenças oncológicas classificadas inicialmente como de prioridade 3 quando exista determinação médica e não haja possibilidade de reagendamento nos 15 dias seguintes ao anúncio da greve.



"Ao número anteriormente referido devem ser acrescidos os seguintes meios adicionais, no que se refere ao bloco operatório para cirurgias de oncologia: três profissionais de enfermagem (um instrumentista, um anestesista e um circulante) e um profissional de enfermagem a assegurar o recobro", especifica o pré-aviso.A greve marcada para entre 2 e 30 de abril já tinha sido anunciada pelo Sindepor no dia 7, sem quem na altura tenha ficado definido o período abrangido.



Esta é a terceira greve dos enfermeiros decretada nos últimos quatro meses: a primeira abrangeu os enfermeiros em blocos operatórios e decorreu entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2018 e a segunda teve igualmente enfoque nos blocos operatórios e decorreu entre 31 de janeiro e 28 de fevereiro.



A meio de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República considerou a primeira greve ilegal, por não corresponder ao pré-aviso e porque o fundo usado para compensar a perda de salário não foi constituído nem gerido pelos sindicatos que decretaram a paralisação.



Na segunda greve, o Governo decretou uma requisição civil para quatro dos dez centros hospitalares alvos da paralisação, justificando com o não cumprimento dos serviços mínimos.

c/ Lusa