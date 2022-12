Sindicalistas decidem sobre greve de dois dias na TAP

“Desta assembleia, o que espero é confirmar os dias (de greve em) 8 e 9 (de dezembro) e, muito provavelmente, mais dias de greve”, disse à Lusa o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias.A TAP e os sindicatos encontram-se em negociações para a revisão do Acordo de Empresa (AE), no âmbito do plano de reestruturação.Descontentes, os tripulantes da TAP, em assembleia geral de emergência do SNPVAC, em 3 de novembro, decidiram avançar com uma greve, bem como “recusar liminarmente a proposta de novo acordo de empresa (AE)” apresentada pela companhia aérea, que consideram “absolutamente inaceitável e manifestamente redutora”.