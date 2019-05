Sindicato acusa MP de tratar enfermeiros quase como "criminosos"

Lúcia Leite foi ouvida no Departamento de Investigação e Ação Penal na condição de testemunha, na sequência da queixa apresentada sobre a tentativa de boicote à greve por parte do Ministério.



A ASPE foi um dos sindicatos que convocaram as duas greves cirúrgicas dos enfermeiros.



A presidente do sindicato acrescenta que a audição correu bem e que ainda vai entregar mais elementos de prova ao Ministério Público.