Sindicato calcula adesão à greve dos enfermeiros acima dos 75%

“No plano imediato, exigimos a abertura de um processo negocial para repor a paridade da carreira de enfermagem (…) e vamos reafirmar esse pedido de negociação amanhã, feito ao Ministério da Saúde”, declarou José Carlos Martins.

“Não é compreensível que o Ministério da Saúde discrimine os enfermeiros em relação ao salário base, durante décadas”, lamentou ainda, explicando que aumentaram os salários da Função Pública mas “falta equiparar” os dos enfermeiros.



Questionado sobre se, com esta greve, há serviços afetados, José Carlos Martins esclareceu que, “naturalmente, os enfermeiros cumprem responsavelmente os serviços mínimos como sempre” e “não estão a acontecer problemas graves”.



Contudo, algumas cirurgias programadas nos blocos operatórios e consultas de enfermagem não se realizarão devido a esta greve.



“O pré-aviso de greve é emitido com 11 dias, neste caso, de antecedência, o que quer dizer que as instituições podiam ter reprogramado para evitar constrangimentos aos cidadãos”.

Serviços mínimos "em situações impreteríveis"



Os dados apresentados pelo sindicato indicam que “este terceiro dia de greve seja superior em termos de adesão”, comparativamente aos primeiros dias (17 e 18 de novembro).

Retroativos e paridade



Os enfermeiros cumprem até quarta-feira dois dias de greve para reivindicar o pagamento de retroativos a janeiro de 2018 e a paridade da sua carreira com a dos licenciados da Administração Pública.



Com esta paralisação, o SEP espera que o Ministério da Saúde agende uma reunião para iniciar negociações destinadas a repor a paridade entre a carreira de enfermagem e a de técnico superior da administração pública, alegando que se verifica uma discriminação em todos os níveis remuneratórios.

Além disso, o sindicato reivindica o pagamento da reposição dos pontos da carreira com retroativos a janeiro de 2018 e não a janeiro deste ano, como decidiu o Governo recentemente.

No início do mês, o Ministério da Saúde anunciou que, na sequência de negociações com os diversos sindicatos, cerca de 20 mil enfermeiros seriam abrangidos pelo descongelamento da progressão salarial, com o pagamento dos retroativos a janeiro de 2022.

c/ Lusa