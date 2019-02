Sindicato confiante que tribunal vai dar razão aos enfermeiros

O Ministério da Saúde tem agora cinco dias para apresentar defesa.



Esta decisão do tribunal não suspende a requisição civil, que foi decretada na semana passada pelo executivo, alegando o não cumprimento dos serviços mínimos.



A requisição civil abrange quatro dos dez centros hospitalares, onde, até ao final, do mês decorre a greve cirúrgica dos enfermeiros.



O presidente do Sindepor acredita que a Justiça vai dar razão aos enfermeiros e garante que os profissionais vão cumprir as decisões que forem tomadas, quer pelo governo, quer pelos tribunais.