Sindicato de Inspetores do SEF espera hoje decisão do tribunal

O Sindicato dos Inspetores de Investigação e Fiscalização do SEF espera receber hoje a resposta do supremo tribunal administrativo sobre a requisição civil decretada pelo governo. O presidente do sindicato, Renato Mendonça diz que se não for conhecida hoje a decisão, os inspetores do SEF vão cumprir a ordem do governo, mas para já ainda esperam uma decisão judicial.