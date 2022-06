Sindicato de médicos da zona sul insurge-se contra administração do hospital Santa Maria

Foto: Arquivo

A unidade de cuidados intensivos para doentes respiratórios do hospital de Santa Maria encerrou hoje por falta de médicos para preencher as escalas. O sindicato dos médicos da zona sul acusa o conselho de administração de contribuir de forma intencional para a destruição do serviço nacional de Saúde. João Proença, da direção do sindicato, explicou à jornalista Isabel Cunha que havia médicos, mas só foi aberta uma vaga.