Sindicato de professores acusa diretores de intimidação

O S.T. O. P. fala numa adesão de 400 escolas à paralisaçãoque começou a 4 de junho e que terminou hoje. Asseguram que o movimento se vai juntar à próxima greve do dia 18, convocada por todos os sindicatos.



Esta manhã um grupo de professores do norte juntou-se a este protesto depois de assistir nas galerias a uma parte do debate sobre educação no Parlamento.