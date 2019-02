Sindicato Democrático dos Enfermeiros avança com providência cautelar para travar requisição civil

RTP08 Fev, 2019, 10:35 / atualizado em 08 Fev, 2019, 10:39 | País

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal é um dos sindicatos que convocou a greve nos blocos operatórios.



O presidente do Sindicato, Carlos Ramalho, já tinha expresso a sua discordância da requisição civil decretada pelo Governo, garantindo que os serviços mínimos estão a ser respeitados, contrariando a justificação apresentada pelo Governo. O sindicato prometeu ainda cumprir a requisição civil decretada esta quinta-feira pelo Governo, e que abrange quatro hospitais.







A requisição civil foi decretada em quatro hospitais - Centro Hospitalar e Universitário de S. João, no Centro Hospitalar e Universitário do Porto, no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga e no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu -- por incumprimento dos serviços mínimos definido pelo Tribunal Arbitral.



A bastonária da Ordem dos Médicos reitera as palavras dos sindicatos no que toca ao cumprimento dos serviços mínimos. Ana Rita Cavaco garantiu aos jornalistas não ter conhecimento de que os serviços mínimos não tivessem sido cumpridos.No entanto, a bastonária argumenta que está marcada para a próxima terça-feira uma reunião com os Sindicatos que decretaram a greve cirúrgica, Sindepor e ASPE, e o Movimento Greve Cirúrgica, convocando também os Enfermeiros Directores dos centros hospitalares onde decorre a referida greve, no âmbito do acompanhamento que a OE tem vindo a fazer da situação.