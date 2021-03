Sindicato denuncia pressões para demissão de trabalhadores do Zoo de Lisboa

Foto: Facebook Jardim Zoológico

O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal acusa o Jardim Zoológico de Lisboa de estar a forçar dezenas de trabalhadores a despedirem-se. Alguns estão há mais de 30 anos na empresa. De acordo com Rui Matias, os funcionários começaram a ser despedidos no mês passado.