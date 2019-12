Sindicato desconhece vontade de negociar da Portway

A paralisação dos trabalhadores da Portway terminou às 00hh00 e chegou aos 85 por cento (%) de adesão no aeroporto de Lisboa.Nos aeroportos de Faro e do Porto foi registada uma adesão de 50 e 70%, respetivamente.De acordo com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil, houve atrasos em 20 chegadas e em 19 partidas.O sindicato diz que não recebeu nenhuma informação de que os responsáveis da Portway querem voltar às negociações.

O sindicalista Fernando Simões vê, por isso, com estranheza a disponibilidade negocial mostrada pela Portway em comunicado.





O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil (SINTAC) já fez saber que "não há nada para negociar" com a Portway, frisando que a empresa de assistência em terra nos aeroportos só tem de cumprir o Acordo de Empresa.



A greve durou três dias.