Sindicato diz que qualquer dia há uma desgraça nas cadeias

Primeiro foi no Estabelecimento Prisional de Lisboa, agora, à hora de almoço foi em Custóias onde os reclusos fizeram um protesto simbólico.





Quando as celas foram abertas para o almoço, os reclusos sentaram-se no chão à porta das celas num protesto de alguns minutos.



O responsável da Associação de Apoio aos reclusos disse hoje na Antena 1 que os presos "encheram o copo".



Agora, Pedro Silvério, do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, diz que o copo partiu e avisa que pode vir a acontecer uma desgraça.