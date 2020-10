Sindicato do MP propõe 50 medidas para combate à corrupção

Foto: Lusa

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público elaborou um parecer sobre o combate à corrupção com 50 medidas, destacando-se a criminalização do enriquecimento ilícito, o alargamento da prescrição dos processos e a regulamentação da atividade do "lobbying".