Partilhar o artigo Sindicato dos enfermeiros acusa Governo de adulterar data do primeiro parecer da PGR Imprimir o artigo Sindicato dos enfermeiros acusa Governo de adulterar data do primeiro parecer da PGR Enviar por email o artigo Sindicato dos enfermeiros acusa Governo de adulterar data do primeiro parecer da PGR Aumentar a fonte do artigo Sindicato dos enfermeiros acusa Governo de adulterar data do primeiro parecer da PGR Diminuir a fonte do artigo Sindicato dos enfermeiros acusa Governo de adulterar data do primeiro parecer da PGR Ouvir o artigo Sindicato dos enfermeiros acusa Governo de adulterar data do primeiro parecer da PGR

Tópicos:

ARP, Consultivo, Democráticos, PGR,