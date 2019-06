Sindicato dos Enfermeiros acusa Governo de não dar resposta aos problemas

Outra das questões relaciona-se com a insuficiente contratação de enfermeiros após a passagem das 40 para 35 horas de trabalho semanal.



Por isso, o sindicato vai promover uma petição pública para que a carreira de enfermagem e as progressões sejam reavaliadas na Assembleia da República.



O anúncio, foi feito esta manhã numa conferência junto ao Centro Hospitalar do Porto.