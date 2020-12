Sindicato dos Enfermeiros fala de prémios de desempenho discriminatórios

Durante uma concentração de profissionais realizada hoje junto às Urgências do Hospital da Guarda, os dirigentes do Sindicato defenderam a atribuição da menção de "relevante" a todos os enfermeiros e a vinculação de todos os que se encontram em regime precário no Serviço Nacional de Saúde.



O Sindicato acusa ainda o governo de populismo na forma como anunciou os prémios a enfermeiros.