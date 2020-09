Sindicato dos Funcionários Judiciais insiste na falta de pessoal

Foto: RTP

No dia da reabertura dos tribunais, o Sindicato dos Funcionários Judiciais volta a insistir na falta de pessoal nestes locais.

O secretário-geral do sindicato dá o exemplo do que acontece no tribunal de Almada.



António Marçal sublinha que falta também material informático, nomeadamente para quem esta em teletrabalho e refere que há tribunais que vão retomar o trabalho sem que estejam concluídas obras.