Sindicato dos Inspetores do SEF recebeu com satisfação a decisão do Tribunal de Sintra

Os juízes chumbaram o despacho do Serviço de Estrangeiros e Fronteiraspara afastar do exercício das suas funções os quatro inspectores alegadamente envolvidos na morte de Ihor Homeniuk. O presidente do Sindicato diz que o governo foi pressionado e precipitou-se.