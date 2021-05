Sindicato dos Inspetores do SEF surpreendido com requisição civil

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O sindicato dos inspetores do SEF diz-se surpreendido com a requisição civil decretada pelo Governo, em resposta à greve marcada para junho e anuncia que vai avançar com uma providência cautelar junto do Supremo Tribunal Administrativo.