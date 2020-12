Sindicato dos Inspetores repudia acusações de violência ao SEF

"Cumpre a este SIIFF - Sindicato de Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras do SEF esclarecer V.Exas. quanto à natureza das missões de escolta, desempenhadas por este órgão de polícia criminal", refere o texto, enviado às redações devido às notícias "difundidas por vários órgãos de comunicação social que, em comum, propalam supostas condutas violentas por parte de Inspetores do SEF no contexto de escoltas realizadas a cidadãos estrangeiros".





"A Lei em vigor atribui ao SEF a execução das decisões de recusa de entrada nas fronteiras portuguesas a cidadãos estrangeiros que não reúnam as condições legais para entrar e permanecer em território nacional ou espaço Schengen", explica a direção do SIIFF.





"Da mesma forma, ao SEF incumbe ainda proceder às escoltas de cidadãos estrangeiros alvo de uma decisão administrativa de expulsão e ainda dar cumprimento às penas acessórias de expulsão de cidadãos estrangeiros, decretadas por tribunal em sede de condenação pela prática de crime", acrescenta o texto.





O SIIFF lembra ainda que "a missão de escolta de um cidadão estrangeiro é, pela sua natureza coerciva, complexa e exigente, razão pela qual os Inspetores do SEF recebem formação específica, estruturada de acordo com os padrões estabelecidos no currículo Frontex e Diretiva de Retorno. Aliás, o SEF tem uma equipa de formadores especializados em Escoltas Aéreas, que integram atualmente a equipa de formadores do Corpo Único de Fronteira Europeu – Frontex."





"Os meios utilizados pelos Inspetores do SEF são adequados e proporcionais. O seu uso é norteado por um profundo respeito pela dignidade do escoltado. A estes Inspetores cabe garantir a segurança do escoltado e de todos os demais passageiros", aponta o sindicato em defesa dos agentes do SEF.





"A atuação dos Inspetores do SEF, no contexto de missão de escolta, é sindicada por diversas ações inspetivas da IGAI, que acompanham todo o procedimento, até que o expulso chegue ao país de destino", sublinha o comunicado assinado por Renato Mendonça, presidente da Direção do SIIFF.





"Pelas razões supra elencadas, entidade que, a este título, é uma referência para todas as polícias congéneres europeias", conclui o comunicado.