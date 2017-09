Sindicato dos juízes reuniu com partidos e reavalia se mantém ou não a greve

Lusa19 Set, 2017, 22:47 | País

"Foi-nos dito claramente que não havia nada no estatuto que não viesse a ser discutido. Apresentámos aquilo que nós tinhamos proposto à senhora ministra [da Justiça] em termos de desenho de carreira. Não nos pareceu que houvesse uma rejeição liminar dessas propostas. Houve essa manifestação de vontade por parte do Partido Socialista e isso para nós é importante", afirmou à agência Lusa a presidente da ASJP, Manuela Paupério.

A estrutura sindical esteve hoje reunida com o grupo parlamentar do PS, depois de já ter sido recebida pelos deputados do PSD e do CDS-PP, e Manuela Paupério falou em "grande abertura" dos deputados para "discutir integralmente" o estatuto dos juízes e adiantou se que a direção sindical vai "reavaliar a situação": "Mantemos ou desconvocamos a greve".

A ASJP marcou uma greve para os dias 03 e 04 de outubro, em protesto contra o facto de o Governo se "mostrar intransigente" nas negociações para a revisão do estatuto dos magistrados judiciais, em particular no que toca à progressão profissional.

Quando anunciou a greve, a 08 de setembro passado, a ASJP referiu que, não obstante toda a abertura e sentido de responsabilidade demonstrados, "o Governo continua a desconsiderar os juízes com o seu ruidoso silêncio".

"Nós queremos uma carreira que nos permita progredir", reiterou hoje a presidente da ASJP.

De acordo com Manuela Paupério, a associação sindical não foi recebida pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, mas que irá reunir, mesmo assim, a direção para discutir o que saiu das audiências realizadas.

"Compreendemos, por serem partidos pequenos, suponho que tenha sido essa a razão para não termos sido recebidos", concluiu.