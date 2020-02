Sindicato dos Magistrados contesta atuação da PGR

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz que a Procuradora-Geral da República tem cada vez menos condições para se manter no cargo. Uma tomada de posição depois do parecer da PGR que determina que as ordens dos superiores hierárquicos devem sempre prevalecer. Parecer dado a propósito do caso de Tancos.