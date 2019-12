Sindicato dos magistrados do MP denuncia interferências ilegais em processos criminais

A denúncia parte do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que promete ainda fazer uma análise destas situações.O presidente do sindicato, António Ventinhas, ouvido pela agência Lusa, não avança casos concretos, mas dá exemplos do tipo de interferências que costumam ocorrer.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público quer, por isso, fazer um levantamento destas situações.