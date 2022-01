Sindicato dos Magistrados do MP não vê falhas na atribuição da Operação Marquês

Foto: Mário Cruz - Lusa

As falhas na atribuição do processo Operação Marquês não colocam em causa, nem a justiça, nem os tribunais. Esta é a leitura feita pelo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.

Depois do Conselho Superior da Magistratura admitir que o processo foi atribuído diretamente ao juiz Carlos Alexandre, sem sorteio eletrónico, Adão Carvalho diz à Antena 1 que, à altura dos factos, em 2014, esta era uma prática comum nos tribunais.



Por isso, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considera que não houve intenção de viciar este processo, entregando-o ao juiz Carlos Alexandre.