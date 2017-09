Sindicato dos Magistrados mandatado para recorrer à greve

Lusa23 Set, 2017, 21:21 / atualizado em 23 Set, 2017, 21:38 | País

"A assembleia-geral mandatou a direção para efetuar greve caso entenda que existem atropelos dos princípios essenciais do MP durante o período negocial, quer junto do Ministério da Justiça quer no Parlamento, onde se iniciará o processo legislativo", disse aos jornalistas António Ventinhas, presidente da direção do sindicato.

O dirigente sindical, que falava após a assembleia-geral extraordinária, realizada na tarde de hoje em Coimbra, referiu que a direção solicitou "um mandato para poder realizar todas as medidas de luta, caso existam ultrapassagens de determinadas linhas e atropelos à autonomia interna e externa ou ataque a alguns princípios essenciais do MP".