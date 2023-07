Sindicato dos médicos apela à compreensão para os "constrangimentos" das greves

O apelo consta de uma carta aberta aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) divulgada no dia seguinte à reunião negocial com o Ministério da Saúde e que terminou sem acordo, o que levou o sindicato a manter as greves anunciadas para os próximos dias.

"O recurso à greve é o resultado do total desinteresse do Governo em querer travar o descalabro do Serviço Nacional de Saúde" (SNS), salienta o documento intitulado "o que os nossos doentes devem saber".

Após a reunião de sexta-feira, o SIM decidiu manter a greve nacional que vai decorrer entre terça e quinta-feira, assim como a paralisação de um mês que se inicia na segunda-feira dos médicos de família ao trabalho extraordinário, um protesto que o sindicato reconhece que vai afetar "muitas dezenas de milhar de consultas" nos centros de saúde.

Na carta aberta, a estrutura sindical liderada por Jorge Roque da Cunha lamenta os "constrangimentos inevitáveis" que vão provocar aos utentes, mas apela à sua "compreensão e solidariedade", alegando que os "médicos fazem esta greve também para melhorar os cuidados de saúde dos portugueses".

Segundo o secretariado nacional do sindicato, apesar de Portugal não ter falta de médicos, o Governo demonstra uma "incapacidade negligente" de os contratar para o SNS, que "não sobrevive sem milhões de horas extras e o esforço desumano" desses profissionais de saúde.

O sindicato adianta ainda que os médicos pretendem "salários dignos, adequados à sua formação e à responsabilidade da sua profissão, horários de trabalho humanos e tempo para ter uma família e se atualizarem cientificamente", recusando o "regime de 52 horas de trabalho semanais proposto pelo Governo, porque isso põe em risco a segurança clínica".

As negociações entre os sindicatos e o Governo iniciaram-se ainda em 2022 e deveriam ter terminado no final de junho, de acordo com o calendário previamente estabelecido entre as partes, mas já se realizaram mais três reuniões posteriores, que terminaram sem acordo.

O SIM e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) têm criticado a falta de propostas concretas sobre a revisão das grelhas salariais dos médicos, um dos principais pontos em cima da mesa das negociações.

Na sexta-feira, as duas estruturas sindicais garantiram que só voltam às negociações previstas para a próxima sexta-feira se receberem antecipadamente as propostas do Ministério da Saúde.

Além das greves do SIM, também a FNAM convocou uma greve para 01 e 02 de agosto, alegando que "todos os prazos razoáveis foram esgotados" nestas negociações que se iniciaram há cerca de 15 meses.