Sindicato dos Médicos denuncia falta de recursos humanos nas urgências do Hospital de Setúbal

O secretário-geral do sindicato Independente dos Médicos diz mesmo que esta situação coloca em risco a segurança dos utentes. Roque da Cunha refere, em declarações à Antena 1, que em vários dias deste mês de Agosto, estiveram de serviço, nas Urgências do Hospital de São Bernardo, menos de metade dos profissionais exigidos pelos critérios mínimos da Ordem dos Médicos.