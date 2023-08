Sindicato dos Trabalhadores do Registo e Notariado realizam funeral simbólico da Conservatória de Góis

Tal como acontece também na Conservatória de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, e em Penacova, igualmente no distrito de Coimbra.O presidente do Sindicato, Arménio Maximino, diz que outros encerramentos podem vir a acontecer, no país. Daí, esta chamada de atenção, com as cerimónias fúnebres da Conservatória de Góis.O Governo anunciou recentemente a abertura de um recrutamento externo, mas Arménio Maximino refere que este concurso vem tarde e é insuficiente.Os registos e notariados estão a perder funcionários. Só este ano, devem aposentar-se cerca de 300. Quase o dobro da média dos últimos anos.