Sindicato: Extinguir o SEF é mau para o país e fará disparar risco de ataques terroristas

Foto: Lusa

O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF defendeu esta tarde que extinguir esta força policial "é mau para a segurança dos portugueses e da União Europeia" e faria disparar o risco de atentados terroristas.