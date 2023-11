Sindicato Independente dos Médicos com espetativas baixas para reunião com ministro

Uma reunião que, muito provavelmente, será a última de uma longa ronda e que, ao que tudo indica, vai terminar sem acordo.Ouvido, na última hora, no programa Antena Aberta o presidente do SIM, Jorge Roque da Cunha, sublinhou que apesar de alguma aproximação ao longo do caminho continua a faltar vontade política a este Governo.Em declarações, também na Antena Aberta, Joana Bordalo e Sá, da Federação Nacional dos Médicos, diz que o Governo ainda em funções devia deixar os problemas do Serviço Nacional de Saúde resolvidos.As negociações começam às duas da tarde, no Ministério da Saúde.