Nova ronda na sexta-feira. Médicos rejeitam proposta de aumento salarial de 1,6%

"Depois de 14 meses, finalmente, o Governo inicia o processo. Porque um processo negocial é propostas e contrapropostas. Ainda não tivemos oportunidade de ler os detalhes, mas desde logo ressalta uma nota muito negativa, que é uma proposta de aumento de 1,6 por cento", observou Roque da Cunha.



"Tem de ser passado para a prática aquilo que o Governo diz em termos de investimento no Serviço Nacional de Saúde", acentuou.

Os médicos terminam esta quinta-feira uma greve nacional de três dias. Permanecem descontentes com o Governo.





Quer o Sindicato Independente quer a Federação Nacional dos Médicos haviam deixado claro que só iriam à reunião de sexta-feira se o Ministério da Saúde enviasse uma proposta concreta. O que já aconteceu, mas os clínicos não se mostram satisfeitos.



Entretanto, o protesto continua com uma greve dos médicos de família às horas extraordinárias até 22 de agosto.