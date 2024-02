O Sindicato Nacional da Polícia vai processar o Ministro da Administração Interna, o primeiro-ministro e vários comentadores televisivos por difamação e calúnias. Estão ainda em causa as declarações do Presidente do SINAPOL no sábado, em que alertava para o facto das eleições poderem estar em risco dado que são os polícias quem leva os boletins de voto para as urnas.