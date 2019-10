Sindicato suspende greve em escola de Sintra enquanto espera resposta da autarquia

Lusa04 Out, 2019, 21:30 / atualizado em 04 Out, 2019, 21:46 | País

A decisão surge na sequência de uma reunião com representantes da Câmara Municipal de Sintra, na quinta-feira, na qual foi pedido ao S.TO.P. que apresentasse à autarquia uma proposta formal para resolver o problema da retirada das estruturas de amianto, uma vez que o sindicato rejeita o plano da Câmara de Sintra, que pretendia avançar com obras no final de outubro, ao fim de semana, permitindo o regresso dos alunos e funcionários à escola logo na segunda-feira seguinte.

Segundo o dirigente do S.TO.P., André Pestana, esse calendário levanta questões ambientais e sobretudo de saúde pública, colocando em risco alunos e funcionários.

A proposta vai ser remetida à autarquia por `email`, até ao dia de sábado, adiantou André Pestana, que disse ainda que o sindicato, "em sinal de boa-fé", vai suspender a greve por 15 dias e aguardar nesse período por "uma resposta satisfatória", o que para o S.TO.P. significa realizar as obras em período de interrupção letiva, como as férias do Natal, garantindo que , após a remoção das estruturas, há tempo para análises à qualidade do ar que certifiquem que não circulam partículas de amianto - um material cancerígeno - e que é seguro o regresso às instalações.

Não sendo essa a resposta, pode ser retomada a greve ou outras formas de luta decididas pela comunidade escolar da escola Dom Domingos Jardo, em Mira Sintra, adiantou André Pestana.

O dirigente sindical disse ainda que apenas o pré-aviso de greve referente à escola de Sintra fica suspenso, mantendo-se ativo o pré-aviso de âmbito nacional, válido até 18 de outubro.

Na quinta-feira, a Câmara Municipal de Sintra contestou a greve em curso, lamentando o prejuízo causado aos alunos e classificando-a de "irresponsável" por exigir o que já estava calendarizado.

Hoje, André Pestana respondeu que irresponsável seria avançar com obras nos termos propostos pela autarquia.

Professores, técnicos e pessoal não docente aderiram à greve na escola Dom Domingos Jardo, o que levou ao seu encerramento, hoje e na quinta-feira.

O pré-aviso abrange todos os funcionários e não apenas professores, uma vez que o S.TO.P., que começou por ser apenas um sindicato representativo da classe docente, promoveu alterações aos seus estatutos, que já entraram em vigor, para poder representar todos os trabalhadores das escolas.

De acordo com o S.TO.P., há cerca de 100 escolas onde o amianto continua a ser um problema para alunos, professores, funcionários e até pessoas que vivem nas proximidades. Muitos desses estabelecimentos foram alvo de intervenções para a retirada dessa substância, considerada cancerígena, mas o trabalho de remoção foi mal feito, segundo o porta-voz do sindicato.

O S.TO.P. exige a retirada do amianto das escolas, lembrando que "põe em perigo diariamente milhares de crianças, encarregados de educação e profissionais de educação".