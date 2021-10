Sindicatos assinalam hoje Dia Mundial do Professor com manifestação e um `webinário`

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) volta a organizar a habitual manifestação nacional de dia 05 de outubro.

O protesto realiza-se em Lisboa durante a tarde. A partir das 14:30, os professores começam a concentrar-se junto ao Largo de Santos e seguem depois para o Ministério da Educação.

Para a Fenprof, a manifestação acontece numa altura em que se vive um "quadro de grande ataque à dignidade profissional docente e de enorme desrespeito pelo direito à negociação coletiva".

Entre as principais reivindicações, a estrutura sindical sublinha a recomposição da carreira, o regime de aposentação e rejuvenescimento da profissão, horários e condições de trabalho, precariedade profissional e o regime de concursos.

Com motivações semelhantes, a Federação Nacional da Educação (FNE) vai também assinalar Dia Mundial do Professor, mas sem sair à rua.

Aquela que é também uma das principais estruturas sindicais representativa dos profissionais da Educação vai organizar o `webinário` "Sindicatos pela atratividade da profissão docente".

O evento, que vai decorrer por videoconferência, pretende colocar em cima da mesa o tema da atratividade da carreira docente em todas as suas etapas.

"Seja no princípio, no meio ou no fim da carreira, todos os educadores, professores, formadores e investigadores merecem um percurso profissional capaz de dar resposta, em cada momento, aos seus desafios, às suas necessidades e às condições dignas de desenvolvimento educativo", escreve a FNE na descrição do `webinário`.