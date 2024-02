Sindicatos bancários afetos à UGT exigem aumentos salariais

António Fonseca, presidente do “Mais Sindicato”, diz que é essencial que esse resultados históricos também tenham reflexos no vencimento dos trabalhadores.Este protesto, que visa um aumento de seis por cento, é organizado pelos sindicatos bancários afetos à UGT - Mais Sindicato, sindicato dos bancários do norte e sindicato dos bancários do centro - e junta funcionários de diferentes instituições bancárias, no ativo e reformados.Uma iniciativa que vai acontecer em Portugal e em Espanha, num protesto conjunto com sindicatos bancários de Espanha.Os trabalhadores de instituições bancárias vão manifestar-se esta tarde, em Lisboa, em frente à sede da Associação Portuguesa de Bancos.