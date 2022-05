Sindicatos da Administração Pública saem à rua por melhores salários

A manifestação da Frente Comum, que se realiza a uma semana da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) no parlamento, arranca cerca das 14h30 do Marquês do Pombal, rumo à Assembleia da República.", disse à Lusa o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana.Para os trabalhadores poderem participar na manifestação, a Frente Comum emitiu "", que poderão ter impacto no funcionamento dos serviços públicos durante o dia de hoje, indicou à Lusa Sebastião Santana.", afirmou o líder sindical.A manifestação foi anunciada em 26 de abril, numa cimeira de sindicatos da Frente Comum, afeta à CGTP, em resposta ao resultado da reunião com o Governo, que manteve uma atualização salarial de 0,9% para este ano, apesar do agravamento da inflação." para 2022 (OE2022), disse então o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, à agência Lusa.Sebastião Santana salientou que, se o Governo tiver vontade de sanar o conflito, ainda tem tempo de alterar a situação antes da aprovação final do OE2022.