Sindicatos da função pública discutem carreiras com o Governo

Da ordem de trabalhos das reuniões, que decorrem na Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, constam a entrada na carreira de assistente técnico e de técnico superior, a valorização em função da habilitação académica (grau de doutoramento) e o recrutamento e seleção.Para o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, "a agenda da reunião é curta face ao que esteve em cima da mesa" na anterior legislatura.





Recorde-se que no passado mês de abril a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a Secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, receberam, na Presidência do Conselho de Ministros, a Frente Sindical – STE, a FESAP e a Frente Comum, naquela que foi a primeira reunião entre aquelas estruturas sindicais e o novo Governo.



Na altura da ordem de trabalhos constou a apresentação, por parte das estruturas sindicais e do Governo, das matérias prioritárias para a negociação, tendo em vista a valorização da Administração Pública e a prestação de serviços públicos de qualidade e orientados para os cidadãos e para as empresas.