Sindicatos de professores lançam ultimato ao governo para retomar negociações laborais

Ameaçam avançar com novas formas de luta, se o Ministério da Educação não retomar as negociações. Nos dias 2 e 3 de Julho as organizações sindicais vão consultar docentes e educadores.



Se o diálogo não for retomado, os sindicatos podem fazer greve a 17 de Setembro, no primeiro dia de aulas.



Podem ainda fazer uma manifestação no Dia Mundial do Professor a 5 de Outubro, e marcar outras greves para a primeira semana de Outubro e aos primeiros dois primeiros tempos de aulas.



É um ultimato ao governo, mas os sindicatos dizem estar disponível para negociar.