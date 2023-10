Sindicatos dos médicos chegam com baixas expectativas a reunião com tutela

Joana Bordalo e Sá afirma que a situação nos hospitais continua difícil e surgem novas escusas de médicos em fazer horas extra.





Também o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, espera que o Ministério da Saúde apresente uma proposta séria e credível e mostra-se disponível para nesse caso chegar a acordo com o Governo.Roque da Cunha vai apresentar-se nesta reunião com total disponibilidade, não exigindo desde já a aplicação das propostas apresentadas, mas sim que as mesmas sejam aplicadas durante esta legislatura.





Roque da Cunha afirma ainda que é um sinal negativo que haja apenas um aumento de seis por cento previsto nas despesas de pessoal do Ministério da Saúde, mas espera que a situação se altere até à votação final do Orçamento do Estado para o próximo ano.