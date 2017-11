Sindicatos dos médicos prometem endurecer a luta

Cristina Sambado - RTP08 Nov, 2017, 21:30 / atualizado em 08 Nov, 2017, 21:30 | País

Em conferência de imprensa conjunta, os dois sindicatos (Sindicato Independente dos Médicos e Federação Nacional dos Médicos) não descartaram a possibilidade de uma nova paralisação, afirmando “que todas as hipóteses estão em cima da mesa”. Mário Jorge Neves recordou que a falta de resposta do Governo “já motivou quatro greves”.



“Além das matérias que já estão em negociação, existem duas exigências imediatas que fazemos ao Governo: calendarização imediata da negociação do descongelamento da carreira médica e das suas grelhas salariais e a calendarização imediata da negociação com vista à criação de um estatuto profissional de desgaste rápido”, enumerou Mário Jorge Neves, da Federação Nacional dos Médicos (FNAM).



O sindicalista recorda que “por todo o país há sintomas de esgotamento profissional, de carência de meios e recursos humanos para dar resposta a uma população cada vez mais envelhecida. E cada vez mais ela própria consumidora de serviços de saúde”.



“Os quadros médicos estão exaustos, estão a trabalhar para além dos limites da segurança do seu exercício profissional. E isto tem de ter imediatamente uma solução prática”, acrescentou.



SIM apela a processo negocial

Jorge Roque da Cunha confirmou que a adesão à greve foi entre os 80 e os 85 por cento nos hospitais e entre os 85 e os 90 por cento nos cuidados de saúde primários.

Cirurgias e consultas canceladas



Várias Unidades de Saúde Familiar (USF), por todo o país, apresentaram níveis de adesão na ordem dos 100 por cento.

As exigências

A greve de 24 horas desta quarta-feira, seguiu-se a greves regionais que se registaram nas últimas semanas.





Ministro confiante em consenso

Mário Jorge Neves revelou ainda que os órgãos máximos dos dois sindicatos vão reunir-se para determinar com rigor “quais os mecanismos de endurecimento da luta, que será um endurecimento de forma extraordinária de modo a por cobro a uma situação que é de vergonha nacional”.“O comportamento do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças têm tido para com os sindicatos médicos constitui uma vergonha”, acusou.Em relação às declarações do ministro da Saúde, que manifestou esperança em ver a situação resolvida até ao final do ano, Mário Jorge Neves recordou que Adalberto Campos Fernandes já tinha afirmado que o diferendo estaria solucionado em setembro.Segundo o dirigente da FNAM, “há uma desconexão entre as palavras do ministro com a realidade envolvente. E há uma desorientação, no espaço e no tempo, do comportamento do senhor ministro. O senhor ministro pode dizer o que entender, porque estamos num país livre onde o direito a dizer disparates e mentiras é permitido. A realidade dos factos nega tudo isso”.Em relação a uma eventual nova paralisação, o dirigente sindical frisa “que todas as hipóteses estão em cima da mesa, desde que seja respeitado o quadro legal em que desenvolvemos essas greves, serviços mínimos assegurados e previamente definidos. Portanto todas as hipóteses estão em cima da mesa”.Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), acusou o ministro da Saúde de “andar com o seu marketing sempre muito apurado a dizer que está a negociar com os sindicatos médicos. Isso não é verdade”. E deixou o apelo para “que esse processo negocial ocorra”.“Para esse processo negocial ocorrer não é necessário nada de transcendente. Estamos apenas a solicitar que aquilo que nos foi retirado durante apossa ser recuperado”, frisou Jorge Roque da Cunha.Para o sindicalista, “o Serviço Nacional de Saúde exige que o ministro contrate os médicos especialistas que estão nos hospitais para serem contratados. Exige que os médicos de saúde pública tenham disponibilidade permanente sempre que necessário, como aconteceu agora com o caso de legionella no Hospital de São Francisco Xavier”.O dirigente do SIM recorda que os sindicatos da classe “já assinaram 34 acordos com entidades públicas e privadas” e acusa o “Ministério da Saúde de estar entretido em desvalorizar a greve e em demonstrar pouco respeito pelas centenas ou milhares de pessoas que hoje foram afetadas pela greve”.“Para os médicos fazerem uma greve é uma coisa que nos custa”, realçou.Jorge Roque da Cunha afirma ainda que, “apesar das maquilhagens do Governo, as listas de espera estão a aumentar”.“O nosso grito de alerta, e daí termos feito só um dia de greve desta vez, é para que o Ministério da Saúde em vez de andar entretido a fazer operações de marketing, faça uma coisa muito simples. Contraproponha. Os sindicatos já fizeram a sua proposta e portanto o Ministério da Saúde tem de cumprir aquilo o senhor primeiro-ministro assumiu no dia 12 de maio, no Parlamento (…) que era chegar a um acordo em setembro. Setembro já lá vai”.O dirigente do SIM recordou a “consideração e empenho” que os sindicatos têm “junto dos utentes” para não decidirem uma greve “mais prolongada”. “Mas nós sabemos que se decidirmos isso, neste momento, é criar dificuldades aos nossos utentes”.Jorge Roque da Cunha frisa que os sindicatos têm “total disponibilidade para negociar. Mas, o Serviço Nacional de Saúde merece que este ministro (….) ajude a fixar os médicos”.A paralisação de 24 horas dos médicos provocou ao longo do dia o encerramento de vários serviços em todo o país. De norte a sul, houve blocos operatórios encerrados e consultas canceladas.No Centro Hospitalar Lisboa Central, que engloba os hospitais de São José e Curry Cabral, os blocos operatórios estiveram encerrados e apenas os serviços mínimos funcionaram. As consultas externas também foram canceladas.No Centro Hospitalar e Universitário da Universidade de Coimbra, as consultas externas e cirurgias programadas foram afetadas. Ainda na região centro, a adesão rondou os 90 por cento e o bloco operatório do hospital da Figueira da Foz esteve encerrado.No Alentejo, a paralisação levou ao adiamento de consultas programadas em hospitais e centros de saúde da região, mas houve o caso de doentes atendidos “sem problemas”.Mais a sul, no Algarve, no hospital de Faro os utentes foram afetados pelo cancelamento das consultas externas e das cirurgias programadas.No arquipélago da Madeira, o Hospital do Funchal registou uma adesão de 100 por cento nas unidades de medicina de reabilitação, urologia e anatomia patológica.Já no arquipélago dos Açores, a paralisação não provou grande impacto no Hospital e no Centro de Saúde de Ponta Delgada, onde muitas consultas decorreram com normalidade, embora algumas tenham sido canceladas.O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) pretendem uma redução das listas de utentes por médicos de família e uma redução de 18 para 12 horas semanais no serviço de urgência.Reclamam ainda uma reformulação dos incentivos à fixação em zonas carenciadas, uma revisão da carreira médica e respetivas grelhas salariais e a diminuição da idade de reforma para os médicos, entre outras medidas.Sobretudo, os médicos pretendem ver reposto o que foi retirado à classe aquando da presença daem Portugal.Os dois sindicatos médicos afirmam que foram “empurrados para o mais forte grito de protesto”, depois de um ano de “reuniões infrutíferas com o Ministério da Saúde”.Num comunicado divulgado pelo SIM, os sindicalistas consideram que o ministro “não foi sensível aos problemas dos profissionais nem aos problemas do Serviço Nacional de Saúde”.A paralisação afetou as consultas e cirurgias programadas, no entanto, assegurou os serviços mínimos, como urgências, quimioterapia, radioterapia, transplante, diálise, imuno-hemoterapia ou cuidados paliativos em internamento.O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, mostrou-se convicto de que, até ao final do ano, será possível chegar a um consenso com os sindicatos dos médicos.“Há um permanente diálogo, mas temos dois aspetos que ainda não estão fechados”, afirmava esta quarta-feira Adalberto Campos Fernandes, recordando que “falta chegar a acordo sobre a redução das listas de doentes por médicos de família e sobre a redução das horas de urgências”. Duas das principais reivindicações dos sindicatos.O governante esclareceu que “uma redução de utentes por médicos de família, de 1.900 para 1.500, poria em causa o compromisso de dar um médico de família a todos os portugueses até ao final da legislatura”.