Sindicatos dos médicos têm hoje a primeira reunião formal de negociação com o Governo

O presidente da FNAM, Noel Carrilho, reconhece que o Governo poderá impor travões às propostas que os sindicatos levam para cima da mesa e aguarda para perceber quais as contrapartidas do executivo mas Noel Carrilho estabelece desde já as linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas.À cabeça das reivindicações, a federação nacional dos médicos leva a questão das grelhas salariais. Noel Carrilho espera poder sair da reunião de hoje com certezas em relação às intenções do Ministério da Saúde.As negociações que começam hoje decorrem de uma reunião dos sindicatos dos médicos realizada em 27 de julho com a anterior ministra, Marta Temido, em que foi acordado com os sindicatos iniciar um processo negocial sobre a nova grelha salarial, a revisão do acordo coletivo de trabalho, a implementação de um novo regime de trabalho e a valorização do trabalho em serviço de urgência.