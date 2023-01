Sindicatos dos médicos voltam a reunir com o Governo

Após a última reunião negocial, em 15 de dezembro, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) alertou que seria “forçada a avançar para a greve”, caso na reunião de hoje não houvesse abertura do ministério para negociar as grelhas salariais dos clínicos.O Sindicato Independente dos Médicos tem pedido mais rapidez nas negociações, lamentando a falta de propostas concretas do Governo para a revisão da grelha salarial e valorização da carreira.Além da revisão da grelha salarial, estão em causa nas negociações matérias como a definição do regime de dedicação plena e a reorganização das urgências e do trabalho médico.Estas negociações tiveram o seu início formal já com a equipa do ministro Manuel Pizarro, mas a definição das matérias a negociar foram acordadas ainda com a anterior ministra, Marta Temido, que aceitou incluir a grelha salarial dos médicos do Serviço Nacional de Saúde no protocolo negocial.Depois da demissão de Marta Temido, no final de agosto, os sindicatos representativos dos médicos solicitaram ao Governo a abertura das negociações, criticando o “total silêncio” do Ministério da Saúde sobre o processo.