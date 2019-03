Sindicatos dos professores entregaram petição na AR

Mário Nogueira diz estar agora "muito confiante" de que o processo se resolva no parlamento, uma vez que todos os partidos políticos, à exceção do PS, já manifestaram apoio.



Na segunda-feira iniciam plenários pelas escolas de todo o país para saber qual a disponibilidade dos professores para avançar com formas de luta, no caso de o governo não fazer propostas concretas.



Caso a situação não fique resolvida, os docentes podem manter os protestos até 5 de outubro.