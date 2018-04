Sindicatos exigem carreira de trabalhadores de escolas

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Há atrasos nos concursos lançados pelo Governo e nem todos os contratos precários estão a ser regularizados.



Há cerca de cinco mil auxiliares nessa situação e Artur Sequeira, coordenador nacional de educação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, denuncia a opção pela precariedade laboral que tem marcado "os Governo PS e PSD" e o "desinvestimento" no sector.



A Federação critica a burocracia e os entraves criados por uma portaria de 2016, que indica rácios de funcionários a contratar mas sem cálculo das necessidades de cada escola. Exige ainda a criação de uma carreira de trabalhadores de escolas.



Artur Sequeira refere que cerca de três mil funcionários precários estão a exercer funções de caráter permanente desde 2016 e outros tantos foram contratados recentemente a tempo parcial, mas com funções igualmente permanentes.



A mês e meio do fim do ano letivo, os diretores das escolas queixam-se da falta de pessoal.



Os sindicatos alertam que os processos estão a ser arrastados e já marcaram greve para 4 de maio.



Por sua vez, o ministro da Educação sublinha o trabalho do Governo nesta matéria e garante que está disponível para continuar a dialogar com as organizações sindicais.