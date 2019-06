Sinistralidade. Número de mortos nas estradas sobe até maio face a 2018

RTP05 Jun, 2019, 08:04 / atualizado em 05 Jun, 2019, 09:26 | País

De janeiro a maio deste ano, as autoridades registaram menos acidentes rodoviárias. Mas o número de mortes subiu por comparação com o período homólogo, assim como o número de feridos graves.O número de acidentes caiu em 59 para 52.737.



Nos primeiros cinco meses de 2019, segundo o mais recente balanço da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que agrega números da GNR e da PSP, ficaram gravemente feridas 802 pessoas, num acréscimo de 73 face a 2018.



Outras 16.114 sofreram ferimentos ligeiros, mais 551 face ao mesmo período de 2018.



De 22 a 31 de maio morreram 16 pessoas nas estradas e 73 sofreram ferimentos graves.



O mesmo balanço da Autoridade de Segurança Rodoviária mostra que, de 1 de junho de 2018 a 31 de maio deste ano, houve 518 mortes nas estradas portuguesas e 2214 feridos em estado grave, o que representa aumentos de 11 e 102, respetivamente, por comparação com o mesmo período entre 2017 e 2018.



O distrito com o número mais pronunciado de vítimas mortais, de 1 de junho do ano passado a 31 de maio de 2019, foi o Porto, com 60. Seguiram-se Setúbal e Lisboa, com 53, Aveiro, com 41, e Leiria, com 39.



O maior número de feridos graves, 308, pertenceu ao distrito de Lisboa, seguido do Porto, com 218, e de Setúbal, com 173.