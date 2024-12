O assunto ganhou maior relevo depois do atropelamento mortal do presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros enquanto circulava de bicicleta no passado fim de semana, em Lisboa.



A Associação pediu mais ciclovias, o aumento da fiscalização e da sensibilização para questões como a velocidade excessiva.



Na reunião, no Palácio de Belém, esteve também o secretário de Estado da Proteção Civil.