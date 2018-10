Sintra-Cascais sob vigilância depois de dominado o fogo

RTP08 Out, 2018, 11:36 / atualizado em 08 Out, 2018, 13:40 | País

Na noite de domingo, para evitar o regresso das chamas, continuaram no local centenas de operacionais. O adjunto do comando nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Pedro Nunes, declarou que o incêndio no Parque Natural de Sintra-Cascais "está em rescaldo e já em vigilância" e que, durante o dia de hoje, deverão permanecer no terreno os "550 operacionais apoiados por 148 veículos".



Apesar das indicações favoráveis em termos de ventos, o comandante André Fernandes frisou que os meios vão manter-se no local "para evitar algum problema", incluindo os três pelotões militares, e admitiu que o incêndio possa ser considerado extinto durante esta segunda-feira.



Em Figueira do Guincho, uma das quatro aldeias atingidas pelas chamas, os operacionais que permanecem no local acreditam, porém, que será necessário mais tempo para poder declarar o incêndio como extinto.



O Governo decidiu prolongar até 15 de outubro o período crítico de incêndios no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios devido às circunstâncias meteorológicas expectáveis para a primeira quinzena de outubro.





A autarquia está já a pensar na limpeza e reflorestação da área ardida. "A preocupação vai também para toda a logística para reflorestar a serra, utilizando para isso o nosso banco genético florestal, que tem cinco mil árvores e arbustos de espécies autóctones", frisou Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais.Na tarde de domingo, poucas horas depois de o fogo ter sido dominado, as equipas responsáveis pelos trabalhos de limpeza reuniram-se para definir a plano a seguir.Carlos Carreiras adiantou ainda que o incêndio não foi causado por falta de limpeza nas áreas florestais da serra, garantindo que as zonas de floresta mais densa, e que poderiam ter sido as mais críticas, se mantiveram a salvo pois a serra “tem vindo a ser trabalhada e ordenada”, permitindo “bons resultados”.Os comunistas na Câmara Municipal de Cascais, porém, acusam a autarquia de não ter tomado as medidas suficientes para evitar incêndios no Parque Natural. Os residentes da serra de Cascais e vários ambientalistas também consideram que a limpeza não tem sido realizada da melhor forma.No domingo, o combate às chamas foi realizado por mais de 700 operacionais, 217 veículos e oito meios aéreos - seis aviões anfíbios, um helicóptero pesado e um helicóptero ligeiro. A estrada que liga o Guincho à Malveira ficou cortada nos dois sentidos e as estradas nacionais 247 e 9-1 condicionadas.Apesar de cerca de 300 pessoas terem sido retiradas do parque de campismo da Areia, e de outras 47 terem sido levadas das suas casas, localizadas em toda a área do fogo, nomeadamente nas localidades de Biscaia, Almoinhas Velhas e Figueira do Guincho, as autoridades afirmam que nenhuma habitação foi atingida pelo incêndio.O fogo provocou 21 feridos ligeiros, entre os quais dez operacionais e um civil que foram levados para o hospital e dez bombeiros que foram assistidos no local e regressaram ao combate ao incêndio.Os ferimentos das vítimas estão relacionados com "traumas oculares e traumas também nos membros inferiores, entorses e algumas luxações", adiantou o comandante André Fernandes. A vítima civil teve "queimaduras de primeiro e segundo grau em menos de dez por cento do corpo" mas, entretanto, "já teve alta e já está no seu domicílio", acrescentou.No domingo, depois de dominado o fogo, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o combate ao incêndio e considerou "tranquilizador" que, mesmo com as condições desfavoráveis, o combate tenha superado todas as expectativas. Algo que “deve ser sublinhado e elogiado”, acredita."Pude verificar a forma como autarcas, populações, incluindo até muitos estrangeiros, e sobretudo os operacionais, foram excecionais, em tudo. Na capacidade de resposta, os operacionais e as autarquias, e as populações e turistas, no civismo com que aceitaram e efetuaram a evacuação de casas ou, por exemplo, do parque de campismo, em tempo verdadeiramente recorde", destacou.O Presidente da República recordou que durante a madrugada acompanhou a situação, "de forma a não prejudicar os operacionais", tendo estado na Câmara Municipal de Sintra e depois num aldeamento na Malveira, Guincho.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais 40 concelhos de dez distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira em risco máximo de incêndio. Os distritos em questão são Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Guarda e Bragança.O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.