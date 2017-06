SIRESP falhou durante quatro dias

Foto: Direitos Reservados



Num despacho divulgado ontem à noite, Antonio Costa diz que Constança Urbano de Sousa deve averiguar de forma cabal o que aconteceu há uma semana, no incêndio de Pedrógão Grande, em que morreram sessenta e quatro pessoas.



O pedido do primeiro-ministro surge depois de ter sido conhecida a resposta do presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



A ANPC assume que houve falhas no SIRESP, entre sábado e terça-feira, e que essas falhas foram minimizadas com recurso a outras comunicações.



O primeiro-ministro remeteu também o despacho à Procuradoria Geral da República.