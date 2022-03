SIRESP. Governo decidiu substituir presidente para afastar conflitos de interesses

O governo decidiu substituir a presidente do SIRESP para afastar eventuais conflitos de interesse no concurso que será lançado este ano. À RTP, o ministério da Administração Interna acusa a ex-presidente de dificultar o processo e levantar suspeitas para inviabilizar o concurso público. Sandra Perdigão Neves acusa a secretaria de estado do Ministério de favorecer a Motorola no caderno de encargos.